EUA compraram pesos argentinos e acertaram linha de swap de US$20 bi, diz Bessent

(Reuters) - Os Estados Unidos compraram pesos argentinos e finalizaram uma estrutura de swap cambial de US$20 bilhões com o banco central da Argentina, disse nesta quinta-feira o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, levando o peso e os títulos argentinos em dólares a subir acentuadamente.

"O Tesouro dos EUA está preparado, imediatamente, para tomar quaisquer medidas excepcionais que sejam necessárias para proporcionar estabilidade aos mercados", disse Bessent em um post no X.

O título argentino com vencimento em 2035 subiu 4,6 centavos e era negociado a 60,58 centavos de dólar, enquanto o peso fechou a 1.425 por dólar, com alta de 0,8% no dia, após sessões de fraqueza induzida por intervenções do governo argentino.

Bessent emitiu sua declaração ao final de quatro dias de reuniões com o ministro das Finanças da Argentina, Luis Caputo, em encontros que também incluíram funcionários do Fundo Monetário Internacional, que em abril concedeu à Argentina um novo programa de empréstimo de US$20 bilhões.

Bessent disse que Caputo o havia informado sobre sua estreita coordenação com o FMI em relação aos compromissos de reforma da Argentina, acrescentando: "As políticas da Argentina, quando ancoradas na disciplina fiscal, são sólidas. Sua banda cambial continua adequada ao seu propósito."

Um porta-voz do FMI não pôde ser contatado imediatamente para comentar as medidas dos EUA.

"A Argentina está enfrentando um momento de extrema falta de liquidez", disse Bessent em sua postagem. "A comunidade internacional -- incluindo o FMI -- está unida em apoio à Argentina e à sua estratégia fiscal prudente, mas somente os EUA podem agir rapidamente. E nós agiremos. Para isso, compramos diretamente pesos argentinos."

Porta-voz do Treasury dos EUA se negou a fornecer mais detalhes, inclusive sobre a quantidade de pesos comprados e como a linha de swap de moeda de US$20 bilhões será estruturada.

(Reportagem de Bhargav Acharya e Ismail Shakil)