EUA compram pesos argentinos e fecham linha de swap de US$ 20 bi com BC da Argentina

São Paulo

09/10/2025 16h44

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, confirmou nesta quinta-feira que o governo norte-americano comprou diretamente pesos argentinos e concluiu um acordo de swap cambial de US$ 20 bilhões com o Banco Central da Argentina (BCRA). A informação foi divulgada em publicação no X, após quatro dias de reuniões em Washington com o ministro da Economia argentino, Luis Caputo.

Segundo Bessent, "a Argentina enfrenta um momento de aguda falta de liquidez", mas "a comunidade internacional, incluindo o Fundo Monetário Internacional (FMI), está unida em apoio à Argentina e à sua estratégia fiscal prudente".

Ele destacou, no entanto, que "somente os Estados Unidos podem agir rapidamente. E nós agiremos".

Na mensagem, o secretário afirmou que "o Tesouro dos EUA está preparado, de forma imediata, para tomar todas as medidas excepcionais necessárias para garantir a estabilidade dos mercados". O pacote de ações inclui o swap cambial, avaliado em US$ 20 bilhões, e a compra direta de pesos, operação inédita entre os dois países.

Bessent também ressaltou o apoio de Washington ao governo de Javier Milei, afirmando que a liderança "America First" do presidente Donald Trump está comprometida em "fortalecer aliados que acolhem o comércio justo e o investimento americano".

O secretário disse ainda ver otimismo com o programa econômico de Milei e o compromisso do país com o FMI. "As políticas argentinas, quando ancoradas na disciplina fiscal, são sólidas. Sua banda cambial permanece adequada", afirmou.

Por fim, Bessent declarou que "o sucesso da agenda de reformas da Argentina é de importância sistêmica" e que uma economia argentina "forte e estável" é do interesse estratégico dos Estados Unidos.

