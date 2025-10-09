EUA anuncia financiamento de US$ 20 bilhões para a Argentina e compra de pesos

Os Estados Unidos acordaram uma linha de financiamento de 20 bilhões de dólares (R$ 107 bilhões) com a Argentina por meio de um swap (troca de moedas) e compraram nesta quinta-feira (9) pesos no mercado, anunciou o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

"Hoje compramos diretamente pesos argentinos", explicou Bessent em uma mensagem na rede X. "Além disso, finalizamos um acordo de swap de moedas com o banco central argentino no valor de 20 bilhões de dólares", acrescentou.

