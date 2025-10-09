Topo

"Estou mais tranquilo em Madri" do que em Paris, admite Mbappé

09/10/2025 08h33

"Estou mais tranquilo em Madri" do que em Paris, graças a "um estilo de vida diferente", admitiu o craque do Real Madrid e da França, Kylian Mbappé, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9), antes da partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra o Azerbaijão.

"Me adaptei bem a Madri. Não é um ataque à França, mas é verdade que estou mais tranquilo lá. Em Madri, o estilo de vida é diferente. É menos 'speed' [velocidade em inglês] do que em Paris", explicou.

Também no âmbito esportivo, o francês vive um bom momento com seu clube.

"Consegui marcar gols. Mas acho que, inclusive no meu estilo de jogo, estou me sentindo bem, embora ache que ainda posso fazer melhor".

"Mas é preciso continuar. Porque este é apenas o começo da temporada", alertou o atual camisa 10 dos 'Bleus'.

"Quando você olha para os jogadores que usaram esse número, são jogadores que deixaram sua marca em diferentes gerações: Platini, Zizou [Zidane]... Eu tento marcar a minha geração. É um número significativo na história da seleção francesa, embora eu não me encaixe nesse perfil como armador".

O atacante vem sofrendo com um desconforto no tornozelo desde sua última partida pelo Real Madrid, mas isso não o impedirá de jogar pela França no jogo de sexta-feira em Paris às 15h45 (horário de Brasília): "O treinador quer que eu jogue. Não acho que haverá problema".

bap/mcd/avl/aam

© Agence France-Presse

