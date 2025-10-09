Moraes não determinou retirada da segurança pessoal de Bolsonaro

Publicações nas redes sociais enganam ao insinuar que Alexandre de Moraes ordenou a retirada de toda a segurança pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As peças desinformativas distorcem uma decisão do ministro do Supremo. Moraes determinou que agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) não deveriam mais participar do transporte e da escolta de Bolsonaro. Estas funções, porém, continuam ativas e devem ser realizadas somente pela Polícia Federal ou pela Polícia Penal.

A Casa Civil esclareceu que Bolsonaro, assim como todos os ex-presidentes, tem garantido por lei o direito a uma equipe de apoio e dois carros oficiais logo após o término do mandato e que o serviço não foi interrompido.

O que está circulando

Moraes determinou que somente agentes da Polícia Federal e Penal devem cuidar da escolta de Bolsonaro, excluindo oficiais do GSI destas funções Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Vídeo com a mensagem "Grave. Moraes retira segurança pessoal de Bolsonaro e aumenta risco de atentado" mostra uma mulher dizendo que "ficou fácil tirar a vida de Bolsonaro" e que todo ex-presidente tem direito a uma equipe de seguranças e dois carros oficiais conforme previsto por lei.

Por que é enganoso

Casa Civil informou que Bolsonaro tem seguranças à disposição. Ao UOL Confere, o órgão informou que "atualmente, oito servidores em cargos em comissão de livre escolha e dois veículos oficiais atendem o ex-presidente Jair Bolsonaro, desconhecendo decisão do STF que tenha determinado a suspensão, interrupção ou cancelamento do cumprimento dessa lei".

Ex-presidentes indicam equipe de apoio. Em nota ao UOL Confere, o GSI explicou que "é dos ex-presidentes a prerrogativa de indicar esses servidores, respeitadas as vedações legais para a ocupação dos cargos. Quando essas vagas são ocupadas por seguranças pessoais dos ex-presidentes, eles devem passar por treinamento específico e ter seu porte de arma vinculado ao GSI, conforme a legislação". O gabinete ainda esclareceu que "esses seguranças não têm qualquer participação na estrutura funcional ou na cadeia de gestão do GSI, de modo que não lhe cabe definir ou restringir as atividades por eles desempenhadas".

Posts distorcem despacho de Moraes. Em 17 de setembro, o ministro do STF determinou uma série de regras para a escolta e deslocamento de Bolsonaro (aqui). Moraes ordenou que estas tarefas devem ser cumpridas pela Polícia Federal e Penal e sem a participação do GSI, cujos agentes "permanecerão realizando a segurança dos familiares do custodiado". A decisão foi tomada após a demora para levar Bolsonaro de volta à prisão domiciliar depois de realizar exames no hospital DF Star, em Brasília. O magistrado afirmou que a segurança do ex-presidente "exige maior padronização'.

Leis garantem equipe de apoio a ex-presidentes. A Lei nº 7.474, de 8 de maio de 1986 (aqui), e o Decreto nº 6.381, de 27 de fevereiro de 2008 (aqui), estabelecem que todos os ex-presidentes têm direito a uma equipe de apoio e dois carros oficiais assim que terminar seu respectivo mandato. Ao todo, são quatro seguranças, dois motoristas e dois servidores, que integram o quadro da Casa Civil, mas sem qualquer ingerência do governo.

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 1.900 curtidas e 21 mil visualizações até hoje.

