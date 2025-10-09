Topo

Empresário agride namorada e limpa sangue da boca dela em elevador no TO

09/10/2025 20h13

Um empresário foi preso por suspeita de agredir a namorada em um hotel em Palmas (TO), na semana passada.

O que aconteceu

Câmeras do circuito interno do hotel registraram parte da agressão. Nas imagens, é possível ver quando Vinicius Camargo, 43, impede a namorada, 29, de entrar no elevador, puxando-a por um dos braços.

Na sequência, Vinicius e a mulher reaparecem nas imagens dentro do elevador. Nesse momento, a vítima está com o rosto ensanguentado. O empresário passa a mão no rosto dela, que parece afastá-la. O homem, então, mostra sua mão para ela.

Em seguida, Vinicius usa a própria camisa para limpar o sangue do rosto da namorada. A mulher o afasta novamente, vira para o espelho do elevador e olha o machucado no rosto, enquanto o empresário gesticula e parece falar algo. Depois, ele vira de costas para ela, que continua limpando o próprio rosto.

Mulher começou a ser agredida dentro do quarto, segundo a Polícia Militar do Tocantins. O órgão informou que foi acionado para atender ocorrência e, ao chegar no hotel, encontrou a vítima escondida em uma sala que fica atrás da recepção do estabelecimento.

Vítima explicou que passou a ser agredida ao retornar de uma festa com o namorado. Já no hotel, ele a impediu de ir embora, a puxou pelo cabelo e a arrastou para dentro do quarto. O suspeito estava com sinais de embriaguez e alegou ter sido mordido pela namorada, ainda segundo conta no boletim de ocorrência registrado pela PM.

Hotel afirma que as agressões aconteceram em uma área comum do estabelecimento. Por nota, a administração reiterou que prestou todo apoio necessário à vítima e adotou as medidas cabíveis, como o acionamento da Polícia Militar.

Vinicius chegou a ficar preso, mas foi liberado após passar por audiência de custódia. As advogadas do empresário disseram que não vão comentar o caso por estar "em segredo de justiça".

Em nota, a defesa também disse ter "integral confiança na Justiça" e criticou "julgamentos antecipados" ao seu cliente. "Repudiamos qualquer forma de condenação antecipada, lembrando que vigora o princípio constitucional da presunção de inocência", disseram as advogadas Chirleide Carlos Gurgel e Taise da Silva Cunha.

Vinícius e a vítima estavam juntos há cerca de um ano. Segundo a polícia, não há registros anteriores contra ele por violência doméstica.

Polícia Civil do Tocantins informou que o caso segue sob investigação. Como a vítima não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

