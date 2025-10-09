Emater: plantio da safra 2025/26 de milho no RS atinge 73% da área prevista

São Paulo, 9 - As chuvas nesta semana dificultaram o plantio da safra de milho 2025/26 no Rio Grande do Sul, segundo a Emater. A semeadura alcança 73% da área projetada, avanço de apenas um ponto porcentual em sete dias. Na Fronteira Oeste, os acumulados passaram de 110 mm. "Essas precipitações provocaram atraso na semeadura e prejudicaram o trânsito de máquinas pesadas em áreas de lavoura. As baixas temperaturas no Alto Uruguai reduziram o ritmo de crescimento das plantas", informou em nota. Das lavouras, 99% estão em estágio vegetativo e 1% em floração.