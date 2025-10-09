Topo

Notícias

Emater: plantio da safra 2025/26 de milho no RS atinge 73% da área prevista

09/10/2025 17h21

São Paulo, 9 - As chuvas nesta semana dificultaram o plantio da safra de milho 2025/26 no Rio Grande do Sul, segundo a Emater. A semeadura alcança 73% da área projetada, avanço de apenas um ponto porcentual em sete dias. Na Fronteira Oeste, os acumulados passaram de 110 mm. "Essas precipitações provocaram atraso na semeadura e prejudicaram o trânsito de máquinas pesadas em áreas de lavoura. As baixas temperaturas no Alto Uruguai reduziram o ritmo de crescimento das plantas", informou em nota. Das lavouras, 99% estão em estágio vegetativo e 1% em floração.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Liberados oito membros de missão médica sequestrados por guerrilheiros na Colômbia

O plano da ONU para os 60 primeiros dias após o cessar-fogo em Gaza

Futebol argentino se despede do técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo

Emater: plantio da safra 2025/26 de milho no RS atinge 73% da área prevista

La Niña está de volta, embora com impacto limitado

"Ninguém será obrigado a deixar" Gaza, diz Trump

Agroterrorismo: como a IA transforma a biotecnologia em arma

Copersucar: produção de biometano no Brasil pode mais do que triplicar até 2027

Pauta de videográficos

Moraes nega pedido da defesa de Tagliaferro para notificá-lo por carta na Itália

Pavanato e Vettorazzo votam com PT e PSOL contra aumento de IPTU em SP