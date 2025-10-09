Topo

Emae diz não ter sido comunicada sobre ação do fundo Phoenix para barrar compra pela Sabesp

09/10/2025 06h49

(Reuters) - A Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) disse na noite de quarta-feira que não recebeu qualquer comunicação oficial relacionada ao processo mencionado na mídia sobre a compra da Emae pela Sabesp e que as notícias em circulação têm origem em fontes externas e não partiram da Emae, conforme comunicado ao mercado.

A declaração é uma resposta a uma solicitação da CVM para explicar os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante a notícia veiculada pelo jornal O Globo sob o título "Fundo de Tanure tenta barrar compra da Emae pela Sabesp". A reportagem, publicada na quarta-feira, afirma que o fundo Phoenix recorreu à Justiça para tentar barrar a operação.

A Sabesp disse na segunda-feira que vê a compra da Emae como estratégica para aumentar a segurança de abastecimento hídrico na região metropolitana de São Paulo e espera que a operação seja concluída no início de 2026.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk)

