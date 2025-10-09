Topo

Notícias

Duas fortes explosões são registradas no centro de Cabul, no Afeganistão

09/10/2025 16h48

Duas fortes explosões ecoaram no centro de Cabul, no Afeganistão, na noite desta quinta-feira (9), indicaram jornalistas da AFP.

Uma primeira ocorreu às 21h50 (14h20 em Brasília) e foi ouvida em toda a capital afegã, seguida de outra explosão segundos depois.

"O incidente está sendo investigado, mas até o momento nenhuma vítima foi registrada e está tudo bem", indicou o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, no X.

Nas redes sociais, vários internautas relataram ter ouvido as explosões e visto "drones".

Nas ruas da capital, muitos membros das forças de segurança saíram às ruas e inspecionaram carros, segundo um jornalista da AFP.

A rede telefônica também foi cortada em alguns bairros.

ash-jma/bfi/eg/jvb/yr/am

© Agence France-Presse

