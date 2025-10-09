Porsche incendiado e dívida de R$ 450 mil: falso roubo pode dar cadeia?

O dono de um Porsche incendiado no município de Lapa (PR) é investigado por comunicar falso roubo, conduta prevista no artigo 340 do Código Penal, que prevê pena de até seis meses de detenção ou multa — podendo chegar a cinco anos se houver fraude contra seguradora.

O que dizem os especialistas

Falsa comunicação é punida por lei. O Código Penal prevê detenção de um a seis meses ou multa para quem provoca a atuação da polícia sabendo que não houve ocorrência. Segundo o criminalista Felipe Guerra Camargo Mendes, trata-se de crime contra a administração pública porque aciona a máquina estatal sem necessidade, desviando recursos e tempo de investigação de casos reais.

Estelionato contra seguradora é a punição mais grave. O advogado Marco Antonio Alonso David explica que, quando a falsa comunicação envolve seguro, não se trata mais do artigo 340, mas de estelionato em contrato de seguro, previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso V.

A pena pode ser de até cinco anos de reclusão. O dispositivo prevê reclusão de um a cinco anos, que pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. "A diferença entre detenção e reclusão mostra como a fraude ao seguro é tratada de forma mais grave pelo legislador", afirmou Alonso.

Comunicação falsa sem fraude é de menor potencial ofensivo. Nesses casos, quando não há ligação com seguradora, a conduta segue como crime de menor potencial ofensivo e vai ao Juizado Especial Criminal. Por conta da pena baixa, o processo costuma ser mais célere e muitas vezes termina na primeira audiência.

O investigado pode fechar acordo com o MP (Ministério Público). O MP pode oferecer uma transação penal, que normalmente envolve multa ou prestação de serviços comunitários. "Existem outros meios disponíveis para evitar a persecução penal, e caberá ao MP propor a medida mais adequada", disse Mendes.

Falsas denúncias graves podem aumentar a pena. Quando alguém inventa um sequestro ou um roubo à mão armada, a mobilização de viaturas, helicópteros e equipes de resgate é considerada pelo juiz como circunstância para fixar uma pena-base mais alta dentro dos limites do artigo 340.

Se inocentes são envolvidos, configura denunciação caluniosa (art. 339). Mendes explica que, se a mentira resultar na abertura de inquérito contra terceiros, a conduta deixa de ser mera comunicação falsa e passa a ser tipificada no artigo 339, cuja pena pode chegar a oito anos de prisão. "O juiz leva esse impacto em conta na fixação da pena, aumentando-a dentro dos limites previstos", afirmou.

Estado pode cobrar reparação civil. Marco Antonio Alonso David observa que existe a possibilidade de indenização pelos prejuízos causados pela falsa comunicação. Indenização se limita a danos comprovados. Segundo ele, "não se pode incluir custos operacionais rotineiros — como salários de policiais ou combustível das viaturas — apenas danos materiais efetivos e diretos".

O caso do Porsche

Um Porsche Carrera foi encontrado totalmente queimado em uma área rural da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba. O dono do carro disse à Polícia Rodoviária Estadual que foi vítima de sequestro relâmpago e que criminosos incendiaram o carro após tentar retirar as rodas sem sucesso.

Vídeo mostra homem incendiando o veículo. A versão do proprietário entrou em conflito com imagens de uma câmera de segurança. O vídeo mostra um homem de bermuda, blusa escura e boné — roupas semelhantes às que o dono usava ao ser ouvido pela polícia — despejando líquido inflamável e ateando fogo ao veículo.

O proprietário sofreu queimaduras leves e recebeu atendimento médico. Ele relatou ter se ferido ao tentar apagar o incêndio, mas o vídeo não mostra ninguém tentando conter as chamas até a chegada dos bombeiros.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o carro tinha cerca de R$ 450 mil em dívidas. Os débitos eram de IPVA, multas e outras pendências. A reportagem questionou se havia seguro, mas a informação não foi confirmada.

A Polícia Civil do Paraná investiga o caso para esclarecer as circunstâncias e a motivação do incêndio. O nome do dono não foi divulgado, e ele não foi preso.