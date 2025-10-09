Dólar ronda estabilidade ponderando exterior, IPCA e MP do IOF

O dólar está rodando mais perto da estabilidade na manhã desta quinta-feira, 9, sob impacto de fatores locais e externos. A divisa norte-americana rodava por volta das 10h30 (de Brasília) a R$ 5,3450 no mercado à vista.

O real se ajusta à valorização de pares emergentes e aos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro e núcleo benignos são positivos para a economia, ao indicar moderação da inflação, mas não mudam as apostas em rigidez da Selic por longo período, o que favorece o real via manutenção do carry trade atrativo, avalia Leonel Mattos, analista da Stonex.

Segundo ele, a derrota do governo na MP do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) no Congresso gera também percepção de enfraquecimento político do governo, o que agrada uma parcela do mercado financeiro e ajudou na queda da taxa de câmbio mais cedo, porém, aumenta também os riscos fiscais.