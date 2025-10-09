Topo

Notícias

Dólar ronda estabilidade ponderando exterior, IPCA e MP do IOF

São Paulo

09/10/2025 10h41

O dólar está rodando mais perto da estabilidade na manhã desta quinta-feira, 9, sob impacto de fatores locais e externos. A divisa norte-americana rodava por volta das 10h30 (de Brasília) a R$ 5,3450 no mercado à vista.

O real se ajusta à valorização de pares emergentes e aos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro e núcleo benignos são positivos para a economia, ao indicar moderação da inflação, mas não mudam as apostas em rigidez da Selic por longo período, o que favorece o real via manutenção do carry trade atrativo, avalia Leonel Mattos, analista da Stonex.

Segundo ele, a derrota do governo na MP do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) no Congresso gera também percepção de enfraquecimento político do governo, o que agrada uma parcela do mercado financeiro e ajudou na queda da taxa de câmbio mais cedo, porém, aumenta também os riscos fiscais.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

EUA podem demitir controladores de tráfego aéreo que não trabalharem em meio à paralisação do governo, diz secretário

Kremlin nega que esforços entre Rússia e EUA para acabar com guerra na Ucrânia estejam exauridos

Inflação teve leve alta em setembro no Brasil

Presidente da CPMI do INSS fala em 'movimento de blindagem' no STF

Tribunal francês condena homem acusado de estuprar Gisèle Pelicot a 10 anos de prisão

CPI do INSS: Dino concede habeas corpus para presidente do sindicato ligado a irmão de Lula

China alerta sobre excesso de chuva em áreas de milho, trigo, soja e arroz

Para avançar em Gaza, os 'obstáculos' à ajuda devem ser levantados, diz Guterres

Túmulo do pai da abolição da pena de morte na França é profanado horas antes de sua entrada no Panteão

Série sobre trabalho infantil publicada no UOL vence 'Vladimir Herzog'

Trump acusa a mídia de apoiar o grupo de esquerda Antifa