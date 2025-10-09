Topo

Notícias

Diretora do Programa Mundial de Alimentos da ONU se recupera de um derrame

09/10/2025 08h33

A diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos (PMA), a americana Cindy McCain, sofreu um pequeno derrame esta semana, mas "espera-se que se recupere totalmente", informou a agência da ONU nesta quinta-feira (9). 

McCain retornará à sua casa no Arizona para se recuperar, informou o PMA em um comunicado. A diplomata, de 71 anos, atua como diretora do PMA desde abril de 2023.

McCain é viúva do falecido senador americano John McCain, candidato presidencial republicano que perdeu para Barack Obama em 2008. 

Durante sua licença, que deve durar de quatro a seis semanas, o vice-diretor executivo Carl Skau supervisionará as operações do PMA.

ams/ach/an/pb/aa

© Agence France-Presse

