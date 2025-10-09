Dino autoriza silêncio a presidente de sindicato ligado a irmão de Lula

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino concedeu habeas corpus para o presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), Milton Baptista de Souza Filho, ficar em silêncio durante depoimento hoje à CPMI do INSS.

O que aconteceu

Dino deferiu parcialmente a liminar que dá ao presidente da entidade o direito ao silêncio. "Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para assegurar ao paciente, em sua inquirição perante a CPMI do INSS: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele dirigidas.

Sindicato tem o irmão do presidente Lula (PT) José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, como vice-presidente. A Polícia Federal cumpriu nesta manhã mandados de busca e apreensão na sede do Sindnapi. O irmão de Lula não foi alvo dos agentes. "Deixa investigar", disse Frei Chico ao UOL. "Sem comentários, se a polícia quiser vir aqui investigar, pode vir. Não tenho nada o que comentar."

"Habeas corpus é um absurdo", afirmou o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), na abertura da sessão. "Ainda que eu concorde, que eu respeite... Só não foi pior do que o que foi dado pelo ministro Flávio Dino à esposa do senhor Camisotti, que deu a ela o direito de não vir. Só não foi pior nisso", completou, citando o empresário Maurício Camisotti, apontado como um dos principais articuladores do esquema de descontos associativos ilegais de aposentados.

Decisão também permite o direito à assistência de um advogado. "Frisando que este profissional não pode ser alvo de humilhações ou indevidos cerceamentos, sem prejuízo das atribuições regimentais do Presidente da CPI quanto à condução dos trabalhos; e o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores", determinou Dino.

Ministro escreveu que o presidente do sindicato tem o dever de se manifestar sobre os fatos. "Dessarte, como testemunha, Vossa Senhoria tem o dever legal de comparecer e manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação."