Dieese: se aprovada, reforma do IR deve injetar R$ 27 bi por ano na economia a partir de 2026

Caso seja aprovada no Senado, a reforma do Imposto de Renda, que prevê isenção para salários até R$ 5 mil e redução da alíquota para salários até R$ 7.350, deve injetar cerca de R$ 27 bilhões por ano na economia a partir de 2026, calcula o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

"Esse aumento da renda disponível tende a reforçar o consumo e impulsionar as vendas no comércio, ampliando o dinamismo da atividade econômica", afirma o Dieese, em nota.

Ainda assim, o cenário recente de queda da inflação e da taxa de câmbio abre espaço para a redução da taxa Selic, o que pode estimular o consumo das famílias, acrescenta. "Esse movimento se soma ao baixo nível de desemprego e à ampliação de políticas sociais e de crédito, como os programas Gás para Todos, Luz do Povo e Crédito do Trabalhador, que ampliam a renda disponível, sobretudo da população mais pobre, com impacto direto na demanda por bens e serviços."

O Dieese aponta, ainda, que a remuneração média real do comércio foi de R$ 2.692,50 em 2024, alta de 4,2% em relação a 2022. Ainda assim, em relação a 2017, houve uma perda real acumulada de 4,3%.

Do ponto de vista regional, o Sudeste concentrou metade dos empregos, mas foram as regiões Norte e Nordeste que apresentaram crescimento mais intenso do emprego formal entre 2022 e 2024, observa.