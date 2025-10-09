'Deixa investigar', diz irmão de Lula sobre operação da PF em sindicato

O vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos) e irmão do presidente Lula (PT) José Ferreira da Silva disse que não iria comentar as buscas feitas pela PF na sede da entidade na manhã de hoje para a nova fase da operação Sem Desconto.

O que aconteceu

"Deixa investigar", disse José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico ao UOL. O vice-presidente do Sindicado preferiu não comentar os detalhes da operação. "Sem comentários, se a polícia quiser vir aqui investigar, pode vir. Não tenho nada o que comentar."

Absurdas as buscas, afirmou ele ao dizer que não tinha conhecimento da operação. "Estou sabendo por vocês", disse.

São cumpridos 66 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A operação conta com o apoio da CGU (Controladoria-Geral da União). Não foram divulgados os nomes dos alvos.

Alvos são associações e pessoas físicas, ampliando o escopo da investigação em relação às fases anteriores. O UOL apurou que foram dezenas de sequestros de bens dos investigados.

Ação tem o objetivo aprofundar investigações e apurar a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais. Segundo a PF, a ação também busca investigar uma suposta constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

Relembre o início da operação

Operação teve início em abril com afastamento do presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto. A ação tinha como objetivo apurar a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 — ação que começou e seguiu por toda a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula (PT).

Operação Sem Desconto mira golpes contra aposentados e pensionistas. A ação que resultou no afastamento de Stefanutto foi deflagrada pela Polícia Federal e pela CGU (Controladoria-Geral da União). Os agentes miram no combate ao esquema nacional de descontos não autorizados em benefícios concedidos pelo INSS.

Servidores públicos estavam entre os suspeitos de participação no esquema no início das investigações. Ao todo, seis servidores foram afastados em abril. Além de Stefanutto, também foram afastados o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, o chefe da procuradoria federal especializada do INSS, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente do INSS, o coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS e um policial federal.