Topo

Notícias

Cury eleva lançamentos em 27% no 3º tri

09/10/2025 18h43

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Cury encerrou o terceiro trimestre com alta de 27,3% nos lançamentos em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto as vendas cresceram 27,1% na mesma comparação, segundo prévia operacional divulgada nesta quinta-feira.

A companhia apurou lançamentos de R$1,98 bilhão de julho ao final de setembro, medido pelo indicador Valor Geral de Vendas (VGV), e as vendas líquidas somaram R$1,83 bilhão.

Em número de apartamentos, os lançamentos somaram 6.813 unidades, alta de 32,1% ano a ano. O preço médio por unidade foi de R$291,6 mil, queda de 3,6% sobre o terceiro trimestre de 2024.

Já as vendas em unidades foram de 6.847 apartamentos, alta anual de quase 32%, a um preço médio 2,2% menor, de R$299,7 mil.

Os distratos, porém, saltaram 46,8%, para R$224,8 milhões, segundo a prévia.

As ações da Cury encerraram o dia em queda de 1,28%, cotadas a R$30,91. O Ibovespa caiu 0,31%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Barroso anunciou aposentadoria; saiba o que acontece agora

Quina tem prêmio acumulado de R$ 30,8 milhões; veja números sorteados

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20,4 milhões; confira dezenas

Lula vai anunciar substituto de Barroso no STF 'em breve', diz Randolfe

Governo de Israel aprova acordo de libertação de reféns em Gaza (comunicado)

Justiça atende prefeitura e renovação de contrato da Enel é suspensa em SP

Cerca de 200 militares dos EUA vão supervisionar trégua em Gaza

Parlamentares peruanos fazem nova tentativa para remover presidente impopular do cargo

Trégua em Gaza: bastidores do acordo e desafios à paz

Governo israelense aprova acordo de cessar-fogo e reféns em Gaza

'Grande magistrado' e 'vasta erudição', dizem Dino e Fachin sobre Barroso