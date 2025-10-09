Cury eleva lançamentos em 27% no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Cury encerrou o terceiro trimestre com alta de 27,3% nos lançamentos em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto as vendas cresceram 27,1% na mesma comparação, segundo prévia operacional divulgada nesta quinta-feira.

A companhia apurou lançamentos de R$1,98 bilhão de julho ao final de setembro, medido pelo indicador Valor Geral de Vendas (VGV), e as vendas líquidas somaram R$1,83 bilhão.

Em número de apartamentos, os lançamentos somaram 6.813 unidades, alta de 32,1% ano a ano. O preço médio por unidade foi de R$291,6 mil, queda de 3,6% sobre o terceiro trimestre de 2024.

Já as vendas em unidades foram de 6.847 apartamentos, alta anual de quase 32%, a um preço médio 2,2% menor, de R$299,7 mil.

Os distratos, porém, saltaram 46,8%, para R$224,8 milhões, segundo a prévia.

As ações da Cury encerraram o dia em queda de 1,28%, cotadas a R$30,91. O Ibovespa caiu 0,31%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)