Topo

Notícias

CPMI do INSS rejeita quebra de sigilo bancário de ex-chefe de gabinete de Alcolumbre

Brasília

09/10/2025 12h44

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) rejeitou nesta quinta-feira, 9, a quebra de sigilo bancário de Paulo Boudens, ex-chefe de gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Atualmente, Boudens tem um cargo de confiança no Conselho de Estudos Políticos do Senado, com um salário de R$ 31,3 mil. O placar final terminou 17 a 13.

O autor do requerimento, deputado Carlos Jordy (PL-RJ), citou investigações da Polícia Federal que identificaram que Boudens recebeu da empresa Arpar Administração R$ 3 milhões entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024.

A companhia, por sua vez, ganhou R$ 50 milhões de firmas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". Ainda de acordo com o requerimento do parlamentar, o administrador financeiro das empresas do "Careca do INSS", Milton Salvador, confirmou à CPMI ter transferido R$ 50 milhões à Arpar.

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), líder do governo na CPMI, trabalhou para derrubar o requerimento. "Querem trazer para cá um debate que tem com o presidente da Casa, e não é o objeto dessa CPMI, resolvam esse problema com Davi lá no plenário do Senado", disse.

Ainda nesta quinta-feira, a CPMI também aprovou a quebra de sigilos de pessoas ligadas ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), ligado a José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Estão, entre eles, Milton Baptista de Souza Filho, o Milton Cavalo, presidente da associação; Daugliesi Giacomasi de Souza, mulher de Milton; e João Batista Inocentini, ex-presidente do Sindnapi.

O Sindnapi foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal nesta quinta-feira.

A CPMI também aprovou a convocação de Danilo Trento. Ele teria recebido repasses do empresário Maurício Camisotti, dono do Grupo Total Health, apontado como possível beneficiário dos golpes nos aposentados.

O colegiado aprovou ainda uma nova convocação do advogado Eli Cohen, um dos primeiro a divulgar ao público o esquema fraudulento de descontos associativos a aposentados. Ele foi uma das primeiras testemunhas a participar da CPMI, em agosto.

O autor do requerimento, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), disse que durante a oitiva de Cohen que "observou-se inúmeras acusações e citações desconexas" e que há "controvérsias do advogado e as incertezas quanto às suas intenções".

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

CPMI do INSS rejeita quebra de sigilo bancário de ex-chefe de gabinete de Alcolumbre

Exportações de grãos da Argentina crescem até agosto; destaque para arroz e trigo

Emirados Árabes Unidos recebem o congresso mundial da natureza

Laudo descarta metanol e aponta causa da morte de advogado do Mensalão

EUA anuncia novas sanções contra o petróleo iraniano

O que se sabe sobre desabamento no restaurante Jamile que tem Henrique Fogaça como chef

EUA podem demitir controladores de tráfego aéreo que não trabalharem em meio à paralisação do governo, diz secretário

Kremlin nega que esforços entre Rússia e EUA para acabar com guerra na Ucrânia estejam exauridos

Inflação teve leve alta em setembro no Brasil

Presidente da CPMI do INSS fala em 'movimento de blindagem' no STF

Tribunal francês condena homem acusado de estuprar Gisèle Pelicot a 10 anos de prisão