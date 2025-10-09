Topo

Conselho da Ambipar cancela assembleia extraordinária e emissão de debêntures

09/10/2025 05h44

(Reuters) - A Ambipar anunciou na noite de quarta-feira que o conselho de administração cancelou a assembleia geral extraordinária e também a sétima emissão de debêntures, conforme ata de reunião do conselho de administração do grupo.

A decisão ocorre um dia após a Bloomberg noticiar que a empresa de gestão de resíduos estaria preparando um pedido de falência para a próxima semana, citando fontes, devendo entrar com um pedido de recuperação judicial em um tribunal do Rio de Janeiro.

A assembleia estava originalmente convocada para 10 de outubro, disse a companhia.

As ações da Ambipar despencaram mais de 50% só no dia 3 de outubro para cerca de R$1,2. As ações da empresa fecharam o pregão de quarta-feira com queda de 4,2% a R$0,68.

(Por Tiago Brandão em Gdansk)

