Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS até o fim do ano

O governo federal divulgou o cronograma oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. O calendário segue o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que os nascidos em janeiro já poderão realizar o saque a partir do início do ano.

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025

Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025

Nascidos em fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

Nascidos em março: de 3 de março a 30 de maio de 2025

Nascidos em abril: de 1º de abril a 30 de junho de 2025

Nascidos em maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2025

Nascidos em junho: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025

Nascidos em julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025

Nascidos em agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

Nascidos em setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

Nascidos em outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

Nascidos em novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona o saque-aniversário

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e possibilita ao trabalhador retirar parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário. No entanto, quem optar por ela não poderá sacar o valor total da conta em caso de demissão, recebendo apenas a multa rescisória de 40%.

Já no modelo tradicional, o saque-rescisão, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito a resgatar todo o valor disponível no FGTS, além da multa, quando aplicável.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser feito em até 60 dias.

Como aderir à modalidade

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site oficial do FGTS. Durante o processo, o trabalhador deve informar uma conta bancária para o depósito. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor é creditado em até 5 dias úteis após a solicitação, caso o pedido seja feito dentro do mês de aniversário.

Também é possível voltar ao saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não exista antecipação contratada. Porém, essa mudança só entra em vigor após 25 meses da solicitação.