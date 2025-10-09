Salário mínimo nacional teve aumento de 7,5% em 2025; veja valor atual

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O motivo de o pagamento ocorrer apenas em fevereiro, embora o novo valor esteja em vigor desde janeiro, é que os salários são liberados sempre no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, o reajuste aparece oficialmente no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo representa o menor valor mensal que um trabalhador pode receber por uma atividade formal. Ele também serve como referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas pagos pelo governo federal.

O novo valor de R$ 1.518 corresponde a um aumento de R$ 106, o que equivale a 7,5% de reajuste, percentual superior à inflação do período. No entanto, o impacto poderia ter sido maior, não fosse o ajuste fiscal aprovado no final de 2024, que limitou o crescimento das despesas públicas.

Mudança na regra de cálculo

A fórmula anterior para a correção do salário mínimo considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — índice geralmente mais favorável ao trabalhador que o IPCA —, somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com essa regra antiga, o valor chegaria a R$ 1.525.

A nova metodologia, no entanto, incluiu uma terceira limitação: um teto de 2,5% para o aumento de despesas. Isso significa que, mesmo que o PIB registre crescimento acima desse percentual — como 3,2%, por exemplo —, o reajuste aplicado será limitado ao teto.

Esse controle é fundamental porque o salário mínimo influencia diretamente o valor das aposentadorias do INSS e de diversos benefícios sociais. Por isso, o governo busca evitar aumentos muito expressivos, que poderiam gerar pressão sobre o orçamento público em um cenário de ajuste fiscal.