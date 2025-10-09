Topo

Bolsa Família de outubro: confira calendário de datas de pagamento completo

Bolsa Família - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

09/10/2025 04h00

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm datas definidas, conforme calendário divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma de repasses é organizado de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

As liberações ocorrem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando as datas são antecipadas para que todos os beneficiários recebam antes do Natal — encerrando-se no dia 10.

Pagamentos do Bolsa Família em outubro

  • Final do NIS 1: 20/10
  • Final do NIS 2: 21/10
  • Final do NIS 3: 22/10
  • Final do NIS 4: 23/10
  • Final do NIS 5: 24/10
  • Final do NIS 6: 27/10
  • Final do NIS 7: 28/10
  • Final do NIS 8: 29/10
  • Final do NIS 9: 30/10
  • Final do NIS 0: 31/10

Próximos cronogramas

  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e tipos de benefícios

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para assegurar renda mínima de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para cada bebê de até 7 meses, válido desde setembro.

Condições para continuar no programa

Para permanecer recebendo o Bolsa Família, é necessário atender a exigências nas áreas de saúde e educação, como:

garantir matrícula e presença escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar o pré-natal durante a gestação;

acompanhar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

manter as vacinas atualizadas conforme o calendário oficial do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas regras — como ausência escolar ou vacinação atrasada — pode resultar na suspensão temporária do benefício. Por isso, é fundamental seguir todas as condições para evitar bloqueios nos repasses.

