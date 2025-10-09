Topo

Comissão Europeia investigará alegações sobre espionagem da Hungria

09/10/2025 15h16

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia criará um grupo interno para examinar as alegações de que a Hungria tem espionado instituições europeias, disse um porta-voz da Comissão nesta quinta-feira.

As alegações foram feitas após uma investigação conjunta do grupo húngaro de jornalismo investigativo sem fins lucrativos Direkt36 e de jornais como o belga De Tijd e a revista alemã Der Spiegel.

"A Comissão está tomando nota de todas as reportagens de hoje, segundo os quais houve operações de espionagem realizadas por um serviço de inteligência húngaro contra a UE e membros de sua equipe. A Comissão leva essas alegações muito a sério", disse o porta-voz da Comissão.

"Criaremos um grupo interno para analisar essas alegações."

Um porta-voz da representação permanente da Hungria na UE em Bruxelas disse que um parlamentar do Parlamento Europeu perguntou ao ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, sobre as alegações durante uma reunião do comitê nesta quinta-feira.

"Não tenho conhecimento de nenhum procedimento que corresponda às alegações feitas por esses chamados portais investigativos", disse Szijjarto ao parlamentar.

(Reportagem de Inti Landauro e Julia Payne)

