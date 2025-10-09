Com primeira fase do acordo para Gaza concluída, reféns israelenses devem ser libertados até segunda

O presidente americano, Donald Trump, usou sua plataforma The Truth Social para anunciar que a primeira fase do acordo de paz para encerrar a guerra em Gaza foi concluída. Segundo Trump, trata-se de um "grande dia para o mundo". "Todos se uniram em torno desse esforço", afirmou o presidente em entrevista à agência Reuters, logo após publicar a notícia em sua conta no Truth Social.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em de Nova York

A conclusão dessa primeira fase acontece um dia após o segundo aniversário do ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, quando 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 feitas reféns. A guerra que se seguiu matou mais de 67 mil palestinos, a maioria mulheres e crianças.

As negociações aconteceram no Egito, com mediação do Catar e apoio direto dos Estados Unidos, além de uma delegação da Turquia. Essa primeira etapa faz parte de um plano mais amplo, de vinte pontos elaborados pela Casa Branca, com o objetivo de promover a desmilitarização do Hamas e a reconstrução de Gaza sob supervisão internacional.

Retorno da ajuda humanitária

Nessa primeira fase, o acordo estabelece uma trégua parcial e a retirada gradual das tropas israelenses para uma linha acordada dentro do território de Gaza.

Segundo a Casa Branca, a libertação de todos os 20 reféns israelenses que seguem em poder do Hamas ocorrerá "muito em breve". Donald Trump garantiu que isso acontecerá até segunda-feira. Israel, por sua vez, se comprometeu a soltar prisioneiros palestinos detidos em seu território.

A pausa nos combates deve permitir a entrada de ajuda humanitária e de equipes médicas nas regiões mais atingidas. Vídeos divulgados nas redes sociais mostravam moradores de Gaza celebrando a primeira noite sem bombardeios em muitos dias.

O assessor de comunicação da UNICEF, James Elder, publicou um vídeo no Instagram comemorando uma noite silenciosa no céu de Gaza.

Reações de Israel, Hamas e da comunidade internacional

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou o acordo como uma "vitória moral e diplomática" e agradeceu a Trump por sua "liderança e compromisso com a segurança de Israel". Em mensagem nas redes sociais, ele afirmou que "todos os reféns israelenses serão repatriados em breve".

With the approval of the first phase of the plan, all our hostages will be brought home. This is a diplomatic success and a national and moral victory for the State of Israel.



From the beginning, I made it clear: we will not rest until all our hostages return and all our goals... ? Benjamin Netanyahu - ?????? ?????? (@netanyahu) October 8, 2025

O Hamas confirmou o acordo, mas pediu garantias internacionais para que Israel cumpra todos os termos. Em comunicado no Telegram, cobrou compromisso de Israel: "Pedimos aos países garantes que obriguem o governo de ocupação a implementar o que foi acordado, sem atrasos."

O maior risco, segundo analistas, é que o acordo fique restrito a essa primeira fase, sem avançar para um cessar-fogo total.

Trump tenta reforçar papel de mediador global

O presidente americano afirmou que poderá viajar a Israel ainda neste fim de semana para "consolidar a paz".

Caso os termos do acordo realmente sejam cumpridos, isso reforçaria a tentativa de Trump de se posicionar como mediador global, uma imagem que ele próprio tem estimulado, inclusive com menções a uma possível indicação ao Prêmio Nobel da Paz.

Analistas avaliam que o sucesso deste acordo seria um trunfo político e diplomático para Trump, especialmente num momento em que ele busca mostrar resultados concretos de sua política externa.

Mas, se o plano fracassar, pode representar um novo revés diplomático para os Estados Unidos, aumentando a desconfiança entre aliados árabes e palestinos.