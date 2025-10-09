Topo

Notícias

Com ciática, LeBron James vai desfalcar Lakers no início da temporada

09/10/2025 21h33

O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, vai ficar de fora do primeiro jogo de sua 23ª temporada na NBA devido a uma ciática e ficará afastado por três a quatro semanas, de acordo com a mídia americana. 

Após o 'training camp' da equipe, que novamente não contou com a presença de James, de 40 anos, o Lakers revelou o diagnóstico de ciática no lado direito do corpo, informou a ESPN. 

"King" James já perdeu os dois primeiros jogos de pré-temporada do Lakers devido ao que o técnico JJ Redick descreveu como irritação nervosa no glúteo. 

A ciática é uma dor ou dormência que acompanha o trajeto do nervo ciático, da zona lombar até a perna. 

O Los Angeles Lakers informou que seu astro será reavaliado em três a quatro semanas, quando mais detalhes sobre sua condição física serão fornecidos. 

Os Lakers abrem a temporada contra o Golden State Warriors em 21 de outubro. 

O quatro vezes campeão da NBA e maior cestinha de todos os tempos disse aos repórteres no mês passado que estava "animado" com a perspectiva de se tornar o primeiro jogador na história da NBA a jogar sua 23ª temporada.

"Seja lá o que o que vou encontrar no caminho este ano, estou muito animado porque não sei quando terminará. Está muito mais breve do que tarde", disse ele.

 

