Matéria sobre trabalho infantil publicada no UOL vence 'Vladimir Herzog'

A série de reportagens "Trabalho infantil na indústria tech", publicada pelo UOL em parceria com a Repórter Brasil, venceu o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos de 2025, um dos mais importantes reconhecimentos do jornalismo brasileiro, na categoria Produção Jornalística em Texto.

Com reportagem de Isabel Harari e edição de Carlos Juliano Barros, colunista do UOL, a investigação expôs um novo tipo de exploração infantil: em plataformas como Kwai e TikTok, que pagam centavos para crianças alimentarem sistemas de inteligência artificial, e ambientes virtuais como o Roblox, onde adolescentes passam horas criando jogos em troca de promessas de lucro, o que deveria ser brincadeira virou rotina de trabalho.

O Ministério Público do Trabalho de São Paulo já abriu um inquérito civil para investigar o caso. Um parecer da Coordinfância, obtido com exclusividade pela reportagem, aponta que "crianças e adolescentes, na esperança de obter lucros, desenvolvem novos jogos" —e que é a partir dessas transações que o Roblox obtém parte de seus ganhos.

Leia a série completa:

TikTok é condenado em 1ª instância por explorar trabalho artístico infantil

Roblox desafia fronteira entre jogo e trabalho infantil e vira alvo do MPT

Como crianças e adolescentes usam o Discord para achar trabalho na Roblox

Kwai e TikTok pagam centavos para crianças e adolescentes alimentarem IA