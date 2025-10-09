Topo

Notícias

Matéria sobre trabalho infantil publicada no UOL vence 'Vladimir Herzog'

do UOL

Do UOL

09/10/2025 11h41

A série de reportagens "Trabalho infantil na indústria tech", publicada pelo UOL em parceria com a Repórter Brasil, venceu o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos de 2025, um dos mais importantes reconhecimentos do jornalismo brasileiro, na categoria Produção Jornalística em Texto.

Com reportagem de Isabel Harari e edição de Carlos Juliano Barros, colunista do UOL, a investigação expôs um novo tipo de exploração infantil: em plataformas como Kwai e TikTok, que pagam centavos para crianças alimentarem sistemas de inteligência artificial, e ambientes virtuais como o Roblox, onde adolescentes passam horas criando jogos em troca de promessas de lucro, o que deveria ser brincadeira virou rotina de trabalho.

O Ministério Público do Trabalho de São Paulo já abriu um inquérito civil para investigar o caso. Um parecer da Coordinfância, obtido com exclusividade pela reportagem, aponta que "crianças e adolescentes, na esperança de obter lucros, desenvolvem novos jogos" —e que é a partir dessas transações que o Roblox obtém parte de seus ganhos.

Leia a série completa:

TikTok é condenado em 1ª instância por explorar trabalho artístico infantil

Roblox desafia fronteira entre jogo e trabalho infantil e vira alvo do MPT

Como crianças e adolescentes usam o Discord para achar trabalho na Roblox

Kwai e TikTok pagam centavos para crianças e adolescentes alimentarem IA

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Para avançar em Gaza, os 'obstáculos' à ajuda devem ser levantados, diz Guterres

Túmulo do pai da abolição da pena de morte na França é profanado horas antes de sua entrada no Panteão

Matéria sobre trabalho infantil publicada no UOL vence 'Vladimir Herzog'

Trump acusa a mídia de apoiar o grupo de esquerda Antifa

Harsco se diz surpresa com denuncia de MPF sobre crime ambiental em Volta Redonda

Itamaraty confirma conversa de Vieira e Rubio e diz que delegação vai aos EUA

Líder da Coreia do Norte elogia partido governista em meio a visita de delegações estrangeiras para 80º aniversário

[Coluna] Quem vai querer ser professor no Brasil?

Presidência israelense diz esperar visita de Trump no domingo

Grupo que usava IA e tinha 'call center da fé' para enganar fiéis é preso no Rio

3i/Atlas: cometa de fora do Sistema Solar é fotografado por sonda que estuda Marte