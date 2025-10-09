Topo

Notícias

Ciclone se forma no fim de semana e deve provocar ventos de até 90 km/h

30.mar.2021 - Céu nublado na Zona Leste de São Paulo - PAULO GUERETA/ESTADÃO CONTEÚDO
30.mar.2021 - Céu nublado na Zona Leste de São Paulo Imagem: PAULO GUERETA/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 13h23

Um ciclone extratropical deve provocar chuva intensa, rajadas de vento e tempestades em diferentes regiões do Brasil nos próximos dias. O fenômeno vai atingir principalmente o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste a partir do fim de semana, segundo a MetSul Meteorologia.

O que aconteceu

Ciclone se forma entre Argentina e Uruguai. A área de baixa pressão começa a se aprofundar na Argentina no sábado (11) e deve dar origem ao ciclone no domingo (12), na região do Rio da Prata, entre Buenos Aires e o sul do Uruguai. Na segunda-feira, o sistema estará mais intenso sobre o oceano Atlântico, enquanto a frente fria associada avança pelo território brasileiro.

ciclone mapa - MetSul Meteorologia - MetSul Meteorologia
9.out.2025 - Ciclone vai se formar e ganhar força na altura do Rio da Prata, entre Argentina e Uruguai
Imagem: MetSul Meteorologia

Domingo será o dia mais crítico. De acordo com a MetSul, o domingo deve concentrar o maior risco de tempo severo. A previsão é de chuva forte a intensa em várias cidades do Rio Grande do Sul e possibilidade de tempestades com queda de granizo e ventos de até 90 km/h. O risco inclui danos como destelhamentos, queda de árvores e interrupção de energia elétrica.

Frente fria avança para outras regiões. A frente associada ao ciclone deve provocar chuva e tempestades também em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo ainda no domingo. Na segunda-feira, o mau tempo se espalha para outras áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, com possibilidade de chuva volumosa e temporais isolados.

Vento forte preocupa no início da semana. A segunda-feira será de ventania no Rio Grande do Sul, com rajadas entre 40 km/h e 70 km/h na maior parte do estado — podendo chegar a 90 km/h no Sul e no Leste gaúcho. A MetSul alerta para possíveis transtornos, como quedas de árvores e danos à rede elétrica.

Instabilidade deve continuar na terça-feira. Mesmo com o ciclone se afastando do continente, a frente fria deve manter o tempo instável na terça (14), com chuva em diferentes pontos do Sudeste e do Centro-Oeste. No Rio Grande do Sul, o sol volta a aparecer entre nuvens, mas ainda pode chover de forma isolada.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Ataque a sinagoga: 'Manipulador, não extremista', diz mulher de suspeito

Trump diz que 'tentará' ir ao Egito para assinatura do acordo sobre Gaza

Vereador de Piracicaba é preso por suspeita de abusos sexuais

Quatro músicos são feridos em ataque de sicários durante show em Lima

Trump diz que os reféns do Hamas serão libertados 'segunda ou terça-feira'

Ciclone se forma no fim de semana e deve provocar ventos de até 90 km/h

Deputada do PT diz que foi vítima de tortura em prisão em Israel

TCU investigará uso de Lei Rouanet em ato de Lula e Boulos em pré-campanha de 2024

Trump viajará ao Egito na próxima semana, segundo seu enviado Steve Witkoff

Chanceler de Israel diz que libertação de reféns 'deve acabar com a guerra' em Gaza

Maior desafio na transição energética no Brasil é substituir diesel, diz diretor da ANP