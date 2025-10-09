Topo

Ciclone provocará chuva forte em SP e outros quatro Estados do País

São Paulo, 09

09/10/2025 14h26

A formação de um novo ciclone extratropical provocará chuva forte em cinco Estados brasileiros, incluindo São Paulo, durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, no domingo, 12, de acordo com a MetSul Meteorologia.

Uma área de baixa pressão vai se aprofundar no centro da Argentina no fim de sábado, 11, e a frente fria associada ao ciclone avançará entre o Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil.

Segundo a MetSul, o Rio Grande do Sul pode registrar chuva isolada no sábado, mas a previsão é que a situação se agrave no domingo, com chuva forte em várias cidades e alto risco de temporais isolados, em que pode haver queda de granizo e, principalmente, vendavais, com potencial de danos e transtornos como destelhamentos, queda de árvores e postes.

Ainda no domingo, com o rápido deslocamento da frente fria, chuvas e tempestades também devem atingir Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná.

A empresa de meteorologia prevê que a instabilidade será intensa nos três Estados do Sul e no Mato Grosso do Sul, mas temporais também podem ocorrer em São Paulo.

O fenômeno avança na segunda-feira, 13, pelo Centro-Oeste e grande parte do Sudeste do Brasil. Na capital paulista, choverá forte também. As regiões leste e sul do Rio Grande do Sul podem registrar ventos de até 90 km/h, com risco de queda de energia.

Já na terça-feira, 14, o ciclone vai estar mais afastado do continente, mas ainda provocará instabilidade entre o Centro-Oeste e o Sudeste.

