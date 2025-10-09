Chinesa Keeta inicia delivery no Brasil neste mês com projeto-piloto no litoral de SP

A plataforma chinesa de delivery de comida Keeta anunciou nesta quinta-feira, 9, que iniciará sua operação no Brasil no dia 30 de outubro, com um projeto-piloto em Santos e em São Vicente, no litoral de São Paulo.

A plataforma já cadastrou mais de 700 marcas de restaurantes nas duas cidades litorâneas, incluindo grandes redes como Sodiê, The Coffee, Seven Kings e Mania de Churrasco, além de estabelecimentos conhecidos localmente. A empresa também está realizando um treinamento de mais de 2 mil entregadores parceiros locais.

A Keeta é a marca internacional da gigante Meituan, líder no mercado de entregas na China, que anunciou investimento de R$ 5,6 bilhões para se estabelecer no mercado brasileiro nos próximos cinco anos. O plano da empresa é que o aplicativo de delivery comece a operar também na capital paulista até o fim de 2025.

A decisão pelo início em cidades de médio porte, de acordo com a empresa, faz parte de uma estratégia que visa, além de reduzir perdas e aumentar a agilidade e a segurança no processo de delivery, também fomentar o crescimento de restaurantes locais, incluindo pequenas e médias empresas (PMEs). Segundo a Keeta, enquanto em Santos 82% do total de pedidos de delivery são originados de restaurantes de pequeno e médio porte, em São Paulo o porcentual cai para 69%.

"A assistência de alta qualidade para restaurantes parceiros de todos os portes, incluindo as PMEs, oferecida por meio de tecnologia avançada e suporte humano dedicado, com um time de mais de 1.000 gerentes de contas no Brasil, é um ponto forte da Keeta", diz em nota Tony Qiu, presidente de operações internacionais da Keeta. "Essa abordagem nos permitiu construir um ecossistema robusto e mutuamente benéfico na China ao longo dos últimos 14 anos, e agora vamos localizar essa abordagem para atender o Brasil da melhor maneira", conclui.

A Meituan afirma atender 770 milhões de pessoas anualmente, com uma média de 80 milhões de pedidos por dia. A subsidiária Keeta hoje atua em Hong Kong, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos (Dubai).

Na China, a Meituan é conhecida por sua abordagem agressiva: ela operou com prejuízo durante anos, oferecendo aos consumidores grandes descontos para superar os concorrentes. Analistas esperam que ela atue da mesma forma no Brasil, com foco não no lucro, mas sim em se tornar o aplicativo de entrega usado pelo maior número de pessoas.

No Brasil, recentemente a empresa de transporte por aplicativo 99 retornou ao segmento de delivery de comida com o 99Food, em um investimento de R$ 1 bilhão em 2025. O iFood também aumentou em 25% o seu investimento no País, de R$ 13,6 bilhões no ano passado, para R$ 17 bilhões neste ano fiscal (até março de 2026).