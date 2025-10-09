China amplia restrições a terras raras e mira setores de defesa e semicondutores

PEQUIM (Reuters) - A China endureceu seus controles sobre a exportação de terras raras nesta quinta-feira, dizendo que pretende limitar as exportações para empresas estrangeiras de defesa e usuários de semicondutores e acrescentando cinco elementos de terras raras à sua lista de controle.

O maior produtor mundial de terras raras também adicionou dezenas de peças de tecnologia de refino à sua lista de controle e anunciou regras que exigirão conformidade dos produtores estrangeiros de terras raras que usam materiais chineses.

Os anúncios do Ministério do Comércio chinês vêm após legisladores dos EUA pedirem, na terça-feira, por restrições mais amplas à exportação de equipamentos de fabricação de chips para a China.

As medidas ampliam os controles anunciados por Pequim em abril, que causaram escassez em todo o mundo antes que uma série de acordos com a Europa e os EUA aliviasse a crise de fornecimento.

As novas restrições chegam semanas antes de uma reunião presencial programada entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul.

A China detém mais de 90% da produção mundial de terras raras processadas e ímãs de terras raras. Os 17 elementos de terras raras são materiais vitais em produtos que vão desde veículos elétricos até motores de aeronaves e radares militares.

As exportações de 12 deles agora estão restritas depois que o Ministério do Comércio acrescentou cinco -- hólmio, érbio, túlio, európio e itérbio -- juntamente com materiais relacionados.

Empresas estrangeiras que produzem algumas das terras raras e ímãs relacionados na lista também precisarão agora de uma licença de exportação chinesa se o produto final contiver ou for fabricado com equipamentos ou materiais chineses. Isso se aplica mesmo que a transação não inclua empresas chinesas.

As regulamentações imitam as regras que os Estados Unidos implementaram para restringir as exportações de produtos relacionados a semicondutores de outros países para a China.

Não está claro como Pequim pretende aplicar seu novo regime.

O ministério também acrescentou dezenas de peças de equipamentos e materiais de mineração e refino à sua lista de controle.

As últimas restrições da China sobre os cinco elementos adicionais e equipamentos de processamento entrarão em vigor em 8 de novembro, pouco antes do término de uma trégua comercial de 90 dias com Washington.

As regras sobre empresas estrangeiras que fabricam produtos usando equipamentos ou materiais chineses de terras raras entrarão em vigor em 1º de dezembro.

(Reportagem do escritório de Pequim; reportagem adicional de Heekyong Yang em Seul)