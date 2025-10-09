China alerta sobre excesso de chuva em áreas de milho, trigo, soja e arroz

São Paulo, 9 - O Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China e a Administração Meteorológica emitiram, nesta quinta-feira, 9, um alerta de risco de chuva contínua e alagamento em importantes regiões agrícolas do país. A previsão, conforme nota da pasta, indica excesso de chuva entre os dias 10 e 12 de outubro no noroeste oriental, no centro e sul do norte da China e no norte de Huanghuai.As áreas mais afetadas, sob alerta laranja, incluem Xianyang, Tongchuan e Weinan (Shaanxi); Linfen, Yuncheng, Changzhi e Jincheng (Shanxi); Xingtai e Handan (Hebei); e Dezhou e Binzhou (Shandong). Nessas localidades, há risco elevado de atraso na colheita das culturas de outono.Essas províncias fazem parte do cinturão agrícola do norte da China, onde predominam cultivos de trigo de inverno, milho e sorgo, além de soja e arroz em áreas irrigadas. Em Hebei e Shandong, há ainda forte produção de amendoim, algodão e frutas. Em Shanxi e Shaanxi, além de grãos, ganham destaque maçãs e outros cultivos frutíferos.Segundo especialistas, a continuidade das chuvas pode comprometer tanto a qualidade da safra atual quanto o calendário de plantio para a próxima temporada.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado