Chefe da ONU saúda acordo em Gaza como caminho para a criação de um Estado palestino

(Reuters) - O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou nesta quinta-feira o acordo para garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza e disse que isso representa um caminho para a autodeterminação do povo palestino.

"Peço a todos que aproveitem esta importante oportunidade para estabelecer um caminho político confiável para o futuro", disse Guterres nas Nações Unidas. "Um caminho para acabar com a ocupação, reconhecer o direito à autodeterminação do povo palestino e alcançar uma solução de dois Estados."

O chefe da ONU pressionou por acesso total e contínuo para os trabalhadores humanitários em Gaza, onde a ofensiva militar israelense que se seguiu ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 criou uma crise humanitária e deslocou milhões de pessoas.

"As Nações Unidas estão prontas para oferecer todo o seu apoio", disse Guterres. "Nós e nossos parceiros estamos preparados para agir - agora."

"Temos a experiência, as redes de distribuição e as relações comunitárias para agir. Os suprimentos estão prontos e nossas equipes estão de prontidão."

Guterres elogiou os Estados Unidos, o Catar, o Egito e a Turquia por seu papel nesse "avanço desesperadamente necessário" e pediu a garantia de um cessar-fogo permanente.

O ataque liderado pelo Hamas no sul de Israel em 2023 matou 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses. Israel diz que das 251 pessoas feitas reféns durante o ataque, 48 permanecem, 20 das quais estão vivas.

A campanha de Israel matou mais de 67.000 pessoas em Gaza, a maioria civis, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

(Reportagem de Doina Chiacu)