Chanceler de Israel diz que libertação de reféns 'deve acabar com a guerra' em Gaza

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, declarou nesta quinta-feira (9) que a libertação de todos os reféns pelo Hamas "deve acabar com a guerra" na Faixa de Gaza.

"Primeiro, haverá um cessar-fogo imediatamente após o governo israelense aprovar a decisão, e então o Hamas se comprometerá a libertar todos os reféns em 72 horas. Acredito que isso pode, e deve, acabar com esta guerra", disse Sa'ar, de acordo com a transcrição de uma entrevista à Fox News.

Israel e o Hamas assinaram a primeira fase de um acordo sobre um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns nesta quinta-feira, e o gabinete de segurança israelense deve validá-lo ainda hoje.

