Cessar-fogo em Gaza dará em 'alívio efetivo' para civis, afirma Itamaraty

Palácio do Itamaraty, em Brasília Imagem: Reprodução/Wikipedia - A C Moraes - Flickr
Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 16h51

O Ministério das Relações Exteriores elogiou hoje o cessar-fogo entre Israel e Hamas.

O que aconteceu

"O Brasil exorta as partes a cumprirem todos os termos do acordo", diz a nota oficial. "O cessar-fogo deverá resultar em alívio efetivo para a população civil", diz outro trecho.

Nota reconhece importância de diferentes atores. Além dos Estados Unidos, o texto cita Catar, Egito e Turquia, que atuaram como mediadores do acordo.

Acordo deverá interromper ataques israelenses contra Gaza, diz Itamaraty. A nota destaca que as ações "provocaram mais de 67 mil mortes —com grande número de mulheres e crianças entre as vítimas" e "o deslocamento forçado de quase dois milhões de moradores", entre outros problemas.

Libertação de reféns que seguem com Hamas é outra consequência esperada por Brasília. A expectativa é que eles sejam trocados por prisioneiros palestinos e que se criem as condições "para a imediata reconstrução de Gaza, com apoio da comunidade internacional".

Defesa da solução de dois estados fecha a nota. "O Brasil reafirma a convicção de que uma paz justa, estável e duradoura no Oriente Médio passa pela implementação da solução de dois Estados, com um Estado da Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, dentro das fronteiras de 1967", diz o texto.

Para Hamas, guerra acabou

Fim do confronto foi anunciado pelo grupo em comunicado hoje. O principal líder da facção palestina disse ter recebido garantias nesse sentido dos mediadores envolvidos.

Em Israel, famílias já comemoram libertação de reféns. A expectativa do presidente americano Donald Trump é que, com a formalização do acordo de paz hoje, eles sejam liberados até a próxima terça (14).

Presidente americano quer ir ao Egito para assinatura do armistício. A intenção foi externada durante uma reunião de gabinete na Casa Branca. "Esta é a primeira vez que um presidente faz isso, o que torna tudo muito interessante", afirmou Trump.

Acordo foi divulgado na véspera do anúncio do vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Prevista para acontecer amanhã, a divulgação da honraria é do interesse do presidente americano. No fim de setembro, Trump afirmou que "seria um grande insulto" aos Estados Unidos se ele não fosse o premiado.

Trump quer prêmio que Barack Obama já tem. Em 2009, o ex-presidente americano (visto como rival pelo atual ocupante do cargo) levou a honraria por seus esforços para reduzir os estoques de armas nucleares e por seu trabalho pela paz mundial.

