CESAN adjudica contrato de saneamento urbano à Acciona

09/10/2025 05h44

(Reuters) - A Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) adjudicou à Acciona o contrato para a prestação de serviços de saneamento urbano em oito municípios do Espírito Santo, anunciou a empresa espanhola nesta quinta-feira.

O projeto consiste em serviços de tratamento de águas residuais e apoio à gestão comercial, com investimentos previstos de R$540 milhões ao longo de um período contratual de 23 anos.

O contrato está estruturado como uma parceria público-privada na forma de concessão administrativa para a construção, operação e manutenção do projeto.

A Acciona construirá quatro estações de tratamento de águas residuais, 65 estações de bombeamento de águas residuais e 320km de redes de tubulação de coleta de água, acrescentou a companhia espanhola.

(Por Tiago Brandão em Gdansk)

