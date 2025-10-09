CEO da BYD diz que 'futuro é elétrico' e promete acelerar transição energética no Brasil

Enquanto montadoras mantêm investimentos no Brasil em motores convencionais flex, movidos a gasolina ou etanol, o fundador e CEO da BYD, Wang Chuanfu, disse que o "futuro é elétrico" em discurso na fábrica que a montadora chinesa está inaugurando hoje em Camaçari, na Bahia.

"O futuro é elétrico; o futuro pertence a todos nós", exclamou Chuanfu, que vê o Brasil em posição privilegiada para liderar a "transformação verde". Segundo o empresário, o País tem energia limpa abundante e consumidores dispostos a abraçar novas tecnologias

"Acreditamos que vamos ajudar o Brasil a acelerar a transição energética", acrescentou Chuanfu. Em Camaçari, a BYD monta carros elétricos e híbridos, que combinam um motor convencional a combustão interna, que roda tanto com gasolina quanto com etanol, com um propulsor elétrico.

O CEO da BYD informou que 30 carros híbridos flex, que chamou de solução brasileira de mobilidade verde, serão fornecidos no mês que vem para a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP30. Após o evento, os carros serão doados a escolas públicas.

O empresário destacou ainda que a BYD, já com 170 mil proprietários de seus carros no Brasil, lidera há dois anos o mercado de automóveis elétricos no País.

*O repórter viajou a convite da BYD.