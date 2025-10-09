CEEE-D lança R$2,7 bi em debêntures
(Reuters) - A distribuidora de energia gaúcha CEEE-D anunciou na noite de quarta-feira uma oferta de debêntures com valor total de R$2,7 bilhões.
Em um comunicado ao mercado, a empresa declarou que se trata da 10ª emissão de debêntures simples, a ser realizada no dia 15 de outubro em série única.
As debêntures não são conversíveis em ações.
De acordo com a empresa, os recursos da oferta serão utilizados para pré-pagamento de debêntures e notas comerciais.
(Por Tiago Brandao em Gdansk, edição Michael Susin)