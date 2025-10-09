Topo

Notícias

CEEE-D lança R$2,7 bi em debêntures

09/10/2025 06h49

(Reuters) - A distribuidora de energia gaúcha CEEE-D anunciou na noite de quarta-feira uma oferta de debêntures com valor total de R$2,7 bilhões.

Em um comunicado ao mercado, a empresa declarou que se trata da 10ª emissão de debêntures simples, a ser realizada no dia 15 de outubro em série única.

As debêntures não são conversíveis em ações.

De acordo com a empresa, os recursos da oferta serão utilizados para pré-pagamento de debêntures e notas comerciais.

(Por Tiago Brandao em Gdansk, edição Michael Susin)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Genial/Quaest: Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos para 2026

Israel diz que acordo de cessar-fogo em Gaza só entrará em vigor após aprovação do gabinete

Israel e Hamas selam acordo de cessar-fogo em Gaza; comunidade internacional reage de maneira positiva

Porsche incendiado e dívida de R$ 450 mil: falso roubo pode dar cadeia?

'Surfe no metrô': o que é desafio fatal das redes que assusta governo de NY

Pele transparente e coração à mostra: como vivem as pererecas-de-vidro

Evangélicas vítimas de violência sofrem com cobrança da igreja: 'Ora pouco'

'Ameaça global': o que envenenamentos por metanol em outros países revelam?

Qual está no comando? Cobra de duas cabeças impressiona ao disputar comida

Marina Silva negocia com PSB, PT e PSOL para disputar Senado por SP

Com primeira fase do acordo para Gaza concluída, reféns israelenses devem ser libertados até segunda