Topo

Notícias

Defesa diz que Zambelli enviou carta a ministro italiano: 'Decisão injusta'

24.10.2022 - Carla Zambelli (PL-SP) está presa na Itália desde julho - Geraldo Magela/Agência Senado
24.10.2022 - Carla Zambelli (PL-SP) está presa na Itália desde julho Imagem: Geraldo Magela/Agência Senado
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 18h36Atualizada em 09/10/2025 18h36

A defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse hoje que a parlamentar enviou uma carta para o ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio.

O que aconteceu

Zambelli diz que fará greve de fome. O texto foi divulgado nas redes sociais após a Justiça italiana negar recurso da deputada e determinar que ela permaneça presa enquanto aguarda o processo de extradição. Segundo especialistas, isso pode levar mais de um ano.

A deputada afirma que o ministro italiano "abraçou" uma "decisão injusta e sem provas" de Alexandre de Moraes. Zambelli diz no texto que o ministro do STF foi sancionado, recentemente, pelo governo Donald Trump. "O Senado brasileiro está prestes a fazer o impeachment deste juiz da Suprema Corte". Bolsonaristas defendem a ação, mas, apesar dos mais de 20 pedidos, não há avanço dessa pauta no Senado.

Na carta, Zambelli diz que o ministro italiano "está de mãos dadas com o próprio demônio". "Verás por que me odeiam tanto e estão lhe usando para fechar um plano de vingança", afirma a deputada sobre ter sido uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

A parlamentar foi detida na Itália em 29 de julho. Ela fugiu após ser condenada pelo Supremo, em maio, a dez anos de prisão por ter invadido o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Em decisão unânime, a Primeira Turma do STF entendeu que a deputada contratou o hacker Walter Delgatti Neto para inserir um mandado de prisão contra Moraes, assinado por ele mesmo.

Por ter a certeza absoluta que o senhor não tomou a melhor decisão, começo hoje uma greve de fome que só o senhor pode acabar negando minha extradição, o que me colocará em liberdade, que é o correto. Se o governo do Brasil fez pressão ao senhor, então minha greve de fome também fará.
Carla Zambelli, em carta

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20,4 milhões; confira dezenas

Lula vai anunciar substituto de Barroso no STF 'em breve', diz Randolfe

Governo de Israel aprova acordo de libertação de reféns em Gaza (comunicado)

Justiça atende prefeitura e renovação de contrato da Enel é suspensa em SP

Cerca de 200 militares dos EUA vão supervisionar trégua em Gaza

Parlamentares peruanos fazem nova tentativa para remover presidente impopular do cargo

Trégua em Gaza: bastidores do acordo e desafios à paz

Governo israelense aprova acordo de cessar-fogo e reféns em Gaza

'Grande magistrado' e 'vasta erudição', dizem Dino e Fachin sobre Barroso

Preços do petróleo caem por acordo sobre Gaza e excesso de oferta

Barroso diz que 'avisou' Lula sobre aposentadoria em show de Bethânia