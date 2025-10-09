Topo

Câmara acertou ao deixar MP alternativa ao IOF perder validade, avalia CNI

Brasília

09/10/2025 10h19

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) disse nesta quinta-feira (9) que a Câmara dos Deputados acertou ao deixar a Medida Provisória alternativa à alta do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) perder validade na noite de quarta (8). Em nota, a entidade diz que a decisão foi correta porque o aumento da carga tributária proposto pelo governo elevaria os preços dos produtos para toda a sociedade.

"A Câmara dos Deputados evitou mais um aumento de carga tributária, deixando o setor produtivo menos sobrecarregado para contribuir para o crescimento do País. Entendemos que os parlamentares agiram com responsabilidade, pois o aumento do IOF afetaria toda a sociedade e atingiria diretamente o consumidor brasileiro", afirma o presidente da CNI, Ricardo Alban.

Segundo ele, a atividade produtiva é sufocada por aumentos na carga tributária e taxa de juros. Alban criticou o aumento de impostos como alternativa para um ajuste fiscal. "Este seria mais um duro golpe no setor produtivo, enquanto as bets, por outro lado, seriam poupadas", avalia.

