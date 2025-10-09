BYD inaugura fábrica de carros elétricos na Bahia

Topo

SÃO PAULO (Reuters) - A montadora chinesa BYD inaugurou nesta quinta-feira sua primeira fábrica de veículos no Brasil, em Camaçari (BA), e apresentou uma versão com motor flex do utilitário esportivo (SUV) híbrido Song Pro, que terá edição limitada a 30 unidades.

No evento de inauguração, o presidente-executivo da BYD, Wang Chuanfu, citou "um novo investimento" para ampliar a fábrica e dobrar a capacidade de produção anual, saindo dos previstos 300 mil veículos para até 600 mil unidades por ano, segundo comunicado da montadora à imprensa.

O valor do investimento para essa ampliação não foi informado. Anteriormente, a BYD havia anunciado investimentos de R$5,5 bilhões no complexo fabril de Camaçari.

A companhia, que até agora vinha trabalhando apenas com modelos importados, atualmente lidera as vendas de veículos eletrificados no Brasil.

Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), a BYD detém 40,3% do mercado de carros eletrificados do país, com vendas acumuladas neste ano até o final do mês passado de 77.258 unidades.

A empresa afirmou que a primeira das 26 instalações do complexo industrial de Camaçari está em operação. Os veículos montados nos mais de 156 mil m² já começaram a ser faturados e distribuídos para a rede de concessionárias da marca no país.

A primeira fase da fábrica começou a operar em julho em sistema SKD, em que conjuntos importados de peças e componentes são montados no veículo final. A instalação, em sua primeira fase, tem capacidade para produzir 150 mil veículos por ano, afirmou a BYD no comunicado. A unidade baiana emprega atualmente mais de 1,5 mil funcionários.

"Trata-se da maior unidade produtora de veículos elétricos da América Latina e a maior instalação da BYD fora da Ásia. Quando concluído, o complexo realizará a fabricação completa dos principais modelos da marca", afirmou a companhia.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

