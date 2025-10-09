Topo

BYD anuncia plano de produzir 600 mil carros por ano em fábrica inaugurada em Camaçari

Camaçari

09/10/2025 15h58

A BYD anunciou nesta quinta-feira, 9, o plano de chegar a uma capacidade de produção de 600 mil carros na fábrica inaugurada oficialmente nesta mesma data em Camaçari, na Bahia. A unidade arranca com capacidade instalada de 150 mil veículos por ano e já tinha, no projeto original, a previsão de chegar a 300 mil unidades numa segunda etapa.

Antes da cerimônia de inauguração, porém, o CEO da BYD, Wang Chuanfu, anunciou ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o compromisso de dobrar esse volume, para 600 mil automóveis.

A meta da BYD é ser uma das três maiores montadoras do País até 2028 e se tornar a número um até 2030.

Nesta quinta, a BYD inaugurou a linha que finaliza a produção dos carros que a marca importa parcialmente montados da China.

A cerimônia reuniu, além de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano.

A fábrica, conforme informa a montadora, já emprega mais de 1,5 mil trabalhadores. A promessa é avançar gradualmente no uso de componentes nacionais dos automóveis.

Quando concluído, assegura a BYD, o complexo realizará a fabricação completa dos principais modelos da marca.

*O repórter viajou a convite da BYD

