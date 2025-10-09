Topo

Brava interrompe parte da produção da Bacia Potiguar para auditoria da ANP

09/10/2025 08h32

(Reuters) - A Brava Energia disse nesta quinta-feira que a produção de parte das unidades da Bacia Potiguar foi interrompida para realização de adequações, conforme fato relevante.

De acordo com o documento, a interrupção ocorre em meio a uma auditoria por parte da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), iniciada em 29 de setembro e com previsão de término no dia 10 de outubro.

A empresa acrescentou que detalhes sobre o impacto na produção serão informados após a conclusão do processo de auditoria.

(Por Michael Susin em Barcelona)

