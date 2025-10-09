Brasileiros que ficaram detidos em Israel desembarcam no Brasil

Treze brasileiros, entre eles a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), chegaram hoje ao Brasil, após serem presos por Israel quando estavam a bordo da flotilha que tentava chegar a Gaza.

O que aconteceu

Grupo desembarcou nesta manhã no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Além da deputada, compõem o grupo o ativista Thiago Ávila e a vereadora de Campinas (SP) Mariana Conti (PSOL), entre outros ativistas. Dois brasileiros ainda não voltaram.

Diversos militantes de esquerda e apoiadores receberam o grupo no saguão. Políticos como a deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e a estadual Monica Seixas (PSOL) também marcaram presença.

Grupo levaria medicamentos e alimentos para Gaza. A Flotilha Global Sumud (palavra que significa "resiliência" em árabe) saiu de Barcelona no começo de setembro e estava próxima da costa do enclave palestino.

Antes de voltar ao Brasil, a deputada afirmou que o grupo foi sequestrado por Israel. Segundo Luizianne, eles ficaram presos por seis dias em presídio de segurança máxima.

Grupo de brasileiros foi deportado ontem por Israel para a Jordânia, segundo o Itamaraty. O órgão informou que os ativistas foram recebidos por diplomatas das embaixadas de Tel Aviv e Amã na fronteira e, depois, transportados de carro para a capital do país.

Entenda o caso

Flotilha Global Sumud ("resiliência" em árabe) zarpou em setembro de Barcelona levando a bordo ativistas e personalidades políticas. Os grupos viajaram em embarcações separadas e chegaram perto das águas do enclave no começo de outubro, após um mês de viagem.

Na quarta-feira (1º), a Marinha israelense começou a interceptar embarcações. Entre os ativistas detidos estavam representantes do Brasil, Argentina, México e Espanha. A ativista sueca Greta Thunberg, o brasileiro Thiago Ávila, a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau e Mandla Mandela, neto de Nelson Mandela, também estavam nas embarcações.

Flotilha afirma que tem intenção de transportar ajuda para o território palestino que, segundo a ONU, sofre com a fome extrema. No entanto, Israel impõe um bloqueio naval no entorno do território, onde há quase dois anos seu exército trava uma guerra contra o movimento islamista palestino Hamas, iniciada após o ataque de 7 de outubro de 2023.

O ataque do grupo extremista em 7 de outubro de 2023 provocou a morte de 1.219 pessoas em Israel. A maioria das vítimas é composta por civis, segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais.

A ofensiva israelense em represália matou pelo menos 66.225 pessoas na Faixa de Gaza, também civis na maioria. Os dados são do Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.