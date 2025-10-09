Brahma Kumaris: como é grupo indiano com quem Barroso fará retiro

Luís Roberto Barroso, 67, anunciou hoje que irá se aposentar do cargo de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) nos próximos dias. Segundo a Folha de S.Paulo, ele tem dito a amigos que não tem planos imediatos e seguirá para um retiro em um centro da Brahma Kumaris, cujo local prefere manter em sigilo. Reportagem da colunista do UOL Carla Araújo já havia antecipado que Barroso seguiria para um retiro no fim de outubro.

O que é a Brahma Kumaris

É um movimento espiritual criado na Índia em 1937. Fundado por Lekhraj Kripalani, conhecido como Brahma Baba, o grupo nasceu com uma liderança feminina inédita: os bens do fundador foram entregues a um comitê de oito jovens mulheres que passaram a comandar a organização.

Prática central é a meditação Raja Yoga. O método busca relaxamento mental e equilíbrio entre o mundo interno e externo, sendo o principal exercício oferecido nos retiros.

Organização promove estudos espirituais, virtudes e serviço social. De acordo com o site da instituição, a Brahma Kumaris oferece quatro áreas de aprofundamento: conhecimento espiritual sobre alma, Deus e karma; assimilação consciente de virtudes em situações adversas; prática da meditação Raja Yoga; e o compromisso de servir espiritualmente outras pessoas, estimulando autonomia e propósito de vida.

É a maior organização espiritual conduzida por mulheres no mundo. A liderança feminina é considerada um diferencial do grupo e segue como princípio desde a sua fundação.

Evento feminino realizado pela Brahma Kumaris em Nova Déli, em 2018 Imagem: Hindustan Times/Getty Images

Tem mais de um milhão de membros em mais de 8.000 centros distribuídos em mais de 110 países, com sede espiritual em Mount Abu, na Índia. A instituição tem escritórios regionais em cidades como Londres, Nova York, Moscou e Nairóbi, coordenando atividades internacionais.

No Brasil existe desde 1979, com sede em São Paulo. O movimento chegou ao país trazida pelo professor australiano Ken O'Donnell e, desde então, expandiu suas atividades com centros em diversas cidades. A sede, chamada Lighthouse (farol, em tradução livre), fica em Perdizes, na zona oeste da capital paulista, e já recebeu líderes internacionais da organização.

Sua atuação é reconhecida pela ONU e por entidades globais. A Brahma Kumaris tem status consultivo junto ao Ecosoc (Conselho Econômico e Social das Nações Unidas) e vínculos com Unicef e Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), participando de debates sobre clima, igualdade de gênero e direitos humanos.

Sede da Brahma Kumaris em Mount Abu, no estado do Rajastão, na India Imagem: IndiaPictures/Getty Images

Barroso não revelou local do retiro

Ele tem o hábito de praticar meditação e costuma se retirar anualmente para reflexão espiritual. O retiro está marcado para o fim de outubro e terá duração de uma semana.

Ministro não revelou o local do encontro. Por motivos de privacidade e segurança, ele apenas confirmou que será um retiro da Brahma Kumaris, mas fora da Índia.