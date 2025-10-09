Topo

Bolsas da Europa operam mistas, com tombo de bancos em Londres e de olho em crise na França

09/10/2025 07h02

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 09/10/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, depois de atingirem recordes ontem, em meio a um tombo de ações de bancos em Londres e a persistente crise política na França.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,17%, a 572,84 pontos, apos chegar a tocar máxima intraday histórica no pregão anterior. Também ontem, os mercados de Londres e de Frankfurt avançaram a níveis inéditos.

Hoje, porém, os gigantes bancários britânicos HSBC (-5,9%) e Lloyds (-3,1%) pesam nos negócios em Londres. O HSBC, que tem foco na Ásia e também é negociado em Hong Kong, lançou uma oferta para comprar ações que ainda não detém no Hang Seng Bank e fechar seu capital. Já o Lloyds alertou que deverá fazer provisão extra para cobrir o custo de indenizar clientes como parte de uma investigação a respeito de comissões pagas sobre financiamento de automóveis.

Sob influência do HSBC e do Lloyds, o subíndice do setor bancário europeu tinha queda de 1,3%, no horário acima.

A situação política da França também segue no radar. O presidente Emmanuel Macron prometeu escolher um novo primeiro-ministro até amanhã (10) após Sébastien Lecornu renunciar, no começo da semana, em meio a divergências sobre planos orçamentários.

Às 7h (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,43%, a de Paris subia 0,11% e a de Frankfurt avançava 0,27%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas quedas de 0,95% e 0,63%, enquanto a de Lisboa exibia ganho de 1,36%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

