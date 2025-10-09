Topo

BoJ deve ser cauteloso com novos aumentos de juros, diz assessor de provável nova premiê

São Paulo

09/10/2025 12h33

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) deve agir com cautela ao considerar novos aumentos de juros, segundo Etsuro Honda, conselheiro econômico próximo de Sanae Takaichi, provável próxima primeira-ministra do país. Segundo a Reuters, Honda afirmou que "o Japão está em um estágio delicado, em que a mentalidade deflacionária de longa data está gradualmente cedendo a uma visão mais positiva da inflação". "Espero sinceramente que eles o BoJ não aumentem os juros agora."

De acordo com o Japan Times, o economista reiterou que uma alta neste mês seria prematura, avaliando que "um aumento em outubro é provavelmente difícil" e que "não vejo problema se for elevado em 25 pontos-base em dezembro".

As declarações reforçam a expectativa de que o banco central adie o próximo movimento, após a vitória de Takaichi na liderança do Partido Liberal Democrata.

Discípula do ex-premiê Shinzo Abe, Takaichi é associada ao legado da "Abenomics", combinação de estímulo fiscal e política monetária flexível.

Honda, um dos arquitetos desse programa, disse ao jornal japonês que a líder "quer que o BoJ prossiga com cautela" nos ajustes, embora sem definir prazo.

