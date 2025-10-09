BNDES: abertura de protocolo para renegociação de dívida rural começa em 15/10

Brasília, 9/10/2025 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) autorizou a abertura de protocolos de financiamentos da linha de crédito para renegociação de dívidas rurais a partir de 15 de outubro. Os financiamentos ocorrerão no âmbito do Programa BNDES Liquidação de Dívidas Rurais, criado pelo banco na última semana para atender às renegociações das dívidas rurais. A data foi comunicada pelo banco de fomento em circular aos agentes financeiros credenciados nesta quarta-feira.A data, entretanto, segundo o banco, está condicionada à disponibilização pela União dos R$ 12 bilhões de recursos para a renegociação das dívidas de produtores e cooperativas agropecuárias afetados por eventos climáticos adversos. As condições para acesso à linha de crédito já foram definidas anteriormente pelo banco. O programa visa a concessão de crédito específico para produtores rurais prejudicados por eventos climáticos de caráter extraordinário, contemplando a liquidação total ou parcial de obrigações financeiras vinculadas a atividades agropecuárias.O Programa BNDES Liquidação de Dívidas Rurais foi criado pelo banco para operar a linha de crédito prevista na Medida Provisória 1.314/2025. A MP libera até R$ 12 bilhões em recursos do Tesouro para subvenção da linha de crédito subsidiada com taxas de juros controladas. A linha será operada pelo BNDES que poderá repassar os recursos diretamente aos produtores e cooperativas ou por meio dos agentes credenciados.