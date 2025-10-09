Topo

Notícias

Bélgica frustra plano de atentado jihadista contra primeiro-ministro

09/10/2025 18h19

Um plano de atentado jihadista com o uso de um drone contra o primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, foi frustrado e três pessoas foram presas nesta quinta-feira (9), informou a Justiça do país europeu.

Inicialmente, as autoridades haviam mencionado "políticos" como alvos do plano, mas o entorno do chefe de governo e vários de seus ministros confirmaram que o ataque visava De Wever.

"A notícia de um plano de atentado contra o primeiro-ministro Bart De Wever é profundamente chocante", declarou na rede social X o ministro das Relações Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, que expressou seu apoio ao chefe de governo, assim como também o fez o ministro da Defesa, Théo Francken.

Três jovens adultos foram detidos nesta quinta-feira em Antuérpia, sob suspeita de prepararem um "atentado terrorista de inspiração jihadista contra políticos" com o uso de um drone, conforme havia informado anteriormente a Justiça belga.

As detenções fazem parte de uma investigação por "tentativa de homicídio terrorista e participação nas atividades de um grupo terrorista", afirmou a titular da Procuradoria Federal, Ann Fransen, em entrevista coletiva em Bruxelas.

Os suspeitos são adultos nascidos em 2001, 2002 e 2007.

Outros planos de atentado foram frustrados na Bélgica nos últimos anos.

adc-ob/mm/eg/cjc/lm/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Grupo de 200 militares dos EUA vão supervisionar trégua em Gaza, diz AFP

Parlamentares peruanos fazem nova tentativa para remover presidente impopular do cargo

Trégua em Gaza: bastidores do acordo e desafios à paz

Governo israelense aprova acordo de cessar-fogo e reféns em Gaza

'Grande magistrado' e 'vasta erudição', dizem Dino e Fachin sobre Barroso

Preços do petróleo caem por acordo sobre Gaza e excesso de oferta

Barroso diz que 'avisou' Lula sobre aposentadoria em show de Bethânia

Israel e Hamas assinam acordo de cessar-fogo e reféns em Gaza

Quanto ganha um ministro do STF aposentado? Veja quanto Barroso receberá

Grupo de 200 militares americanos supervisionará trégua em Gaza

Polícia diz ter concluído inquérito sobre ameaças ao vereador Lucas Pavanato