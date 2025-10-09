BC do Japão deve ser cauteloso sobre aumentos de juros, diz assessor do provável próxima premiê

Por Makiko Yamazaki e Yoshifumi Takemoto

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão deve ser cauteloso ao aumentar novamente a taxa de juros já que a economia ainda está frágil, disse Etsuro Honda, assessor econômico próximo de Sanae Takaichi, que provavelmente se tornará a próxima primeira-ministra do país.

"O Japão está em um estágio delicado no momento, em que a mentalidade deflacionária de longa data está gradualmente dando lugar a uma perspectiva inflacionária mais positiva", disse à Reuters em uma entrevista nesta quinta-feira Etsuro Honda, que assessora Takaichi em política econômica.

Apontando para um recente aumento nos mercados de ações japoneses, que foi parcialmente impulsionado pelo otimismo de que Takaichi promoverá políticas de estímulo econômico, Honda disse que a eleição dela como nova líder do partido governista criou um impulso positivo.

"Espero sinceramente que eles (o Banco do Japão) não aumentem os juros agora", disse ele.

Mas ele enfatizou que as decisões de política monetária cabem ao banco central.

"Há uma sensação crescente de que pode estar se aproximando o momento em que outro aumento de juros poderia ser tolerado", disse ele. "Ainda não está claro se isso ocorrerá em dezembro ou janeiro. No mínimo, Takaichi parece estar adotando uma postura cautelosa."

Honda, ex-assessor especial do gabinete, foi um arquiteto das políticas de estímulo "Abenomics" que o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe implantou em 2013 - uma combinação de afrouxamento monetário ousado, política fiscal flexível e reforma que ajudou a economia a escapar de mais de uma década de deflação, mas aumentou a enorme dívida do governo.

A escolha de Takaichi, uma defensora de longa data do Abenomics, como chefe do partido governista na semana passada a deixa no caminho para se tornar a primeira-ministra do Japão, o que fez com que as ações subissem e o iene caísse conforme os investidores equilibram as perspectivas de mais estímulos com o aumento da dívida do governo e a pressão sobre o banco central para adiar mais aumentos nas taxas.

Embora um aperto monetário mais lento possa enfraquecer ainda mais o iene, o que, por sua vez, poderia acelerar a inflação e pesar sobre o consumo, Honda disse que um declínio moderado do iene é bom para a economia quando ela está em uma fase de recuperação.

"Como as expectativas de inflação permanecem moderadas, uma desvalorização acentuada além de 155 ienes em relação ao dólar é improvável", disse ele.

A moeda japonesa atingiu 153 por dólar nesta quinta-feira, níveis vistos pela última vez em fevereiro. Ela tem queda de mais 3,8% na semana.

(Reportagem de Makiko Yamazaki e Yoshifumi Takemoto)