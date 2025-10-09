BC anuncia dois leilões de linha simultâneos para próxima segunda-feira no valor de até US$1 bi

(Reuters) - O Banco Central realizará na próxima segunda-feira dois leilões de venda de dólares com compromisso de recompra no valor total de até US$1 bilhão, conforme comunicado divulgado pela autarquia nesta quinta-feira.

As operações visam rolagem de vencimento de 4 de novembro, informou o BC.

As propostas serão acolhidas das 10h30 às 10h35. As operações de venda do BC serão liquidadas em 4 de novembro, enquanto as operações de compra estão divididas em duas datas: para o leilão A, a recompra ocorrerá em 3 de fevereiro de 2026; e, para o leilão B, ocorrerá em 2 de abril.

(Redação São Paulo)