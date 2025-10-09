Barroso diz que 'avisou' Lula sobre aposentadoria em show de Bethânia

O ministro Luís Roberto Barroso disse que sinalizou para o presidente Lula (PT) sobre sua aposentadoria durante um show em que ambos estavam da cantora baiana Maria Bethânia, no sábado, em São Paulo.

O que aconteceu

Barroso anunciou aposentadoria hoje. Ele chorou e foi aplaudido enquanto leu seu discurso, bastante emocionado. Ele comunicou a decisão aos demais ministros ao final da sessão no plenário.

Disse que tentou avisar Lula, mas o encontro acabou desmarcado. "O presidente Lula, digamos assim, ele suspeitava, porque eu estive com ele no sábado, no show da Maria Bethânia, e eu disse para ele que eu precisava falar com ele um assunto importante, e ele já intuiria o que era", contou Barroso a jornalistas na saída do Supremo.

Eles tinham audiência prevista para ontem. "Mas as questões políticas, as circunstâncias, o presidente precisou adiar, de modo que eu não consegui falar diretamente com ele", afirmou.

"Essa é a última sessão do plenário de que participo", disse ele. "Deixo o tribunal com coração apertado. Não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento", disse ele em outro momento do pronunciamento.

Barroso reafirmou a intenção, comunicada dois anos atrás. "Há cerca de dois anos, comuniquei ao presidente da República essa possível intenção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências", disse no discurso.

O ministro disse que Lula "vai acertar de novo". "Acho que tem muita gente boa no país, tem muitas mulheres competentes, tem muitos homens competentes. Ninguém é indispensável."

Elogiou Zanin e Dino. "O presidente mandou para cá, nesse novo mandato, o ministro Cristiano Zanin e o ministro Flávio Dino. Foram duas excepcionais escolhas, dois grandes ministros, duas grandes pessoas"

Disse que em teoria torceria por uma mulher. "Eu filosoficamente acho, sem fazer uma escolha pontual para essa vaga que é uma competência do presidente, mas eu sou um defensor de mais mulheres nos tribunais superiores como uma regra geral. A resposta é sim. Vejo com simpatia a escolha a recair por uma mulher, mas não quero com isso dizer que eu esteja excluindo os diversos cavaleiros que também têm a legítima pretensão de vir e merecimento."

Citou 3 qualidades para o indicado ter. "Além de conhecimento jurídico e reputação libada, eu diria que seja uma pessoa com integridade, com civilidade e idealista, com compromissos com o Brasil."